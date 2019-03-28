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Обіграв півкоманди: названо найкращий гол в історії "Барселони" – відео шедевра

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Вболівальники каталонської "Барселони" вибрали кращий гол в історії іспанської команди. 45% фанатів віддали свій голос за точний удар аргентинця Ліонеля Мессі в півфіналі Кубка Іспанії проти "Хетафе" в сезоні 2006/07 (5:2).

Легендарний футболіст отримав м'яч в середині поля і, пройшовши пів-команди, відіграв голкіпера і точно пробив по воротах суперника.

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Барселона - Хетафе

Барселона - Хетафе

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Барселони" Ліонель Мессі забив перший м'яч у ворота французького "Ліона" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Аргентинський футболіст знущально пробив пенальті.

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Особа
Ліонель Мессі
Тег
ФК Барселона
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