Обіграв півкоманди: названо найкращий гол в історії "Барселони" – відео шедевра

Вболівальники каталонської "Барселони" вибрали кращий гол в історії іспанської команди. 45% фанатів віддали свій голос за точний удар аргентинця Ліонеля Мессі в півфіналі Кубка Іспанії проти "Хетафе" в сезоні 2006/07 (5:2).

Легендарний футболіст отримав м'яч в середині поля і, пройшовши пів-команди, відіграв голкіпера і точно пробив по воротах суперника.

And the Barça Best Goal Ever is .... 🥁🥁🥁 pic.twitter.com/MMhis02OZg - FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 березня 2019 р

Барселона - Хетафе

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Барселони" Ліонель Мессі забив перший м'яч у ворота французького "Ліона" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Аргентинський футболіст знущально пробив пенальті.

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