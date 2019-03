Обіграв півкоманди: названо найкращий гол в історії "Барселони" – відео шедевра

Вболівальники каталонської "Барселони" вибрали кращий гол в історії іспанської команди. 45% фанатів віддали свій голос за точний удар аргентинця Ліонеля Мессі в півфіналі Кубка Іспанії проти "Хетафе" в сезоні 2006/07 (5:2).

Легендарний футболіст отримав м'яч в середині поля і, пройшовши пів-команди, відіграв голкіпера і точно пробив по воротах суперника.

And the Barça Best Goal Ever is .... 🥁🥁🥁 pic.twitter.com/MMhis02OZg