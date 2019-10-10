О котрій Україна – Литва: час матчу відбору Євро-2020

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України з футболу проведе один з ключових матчів відбору Євро-2020.

Команда Андрія Шевченка битиметься з аутсайдером групи В Литвою. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.

ДЕ ГРАЮТЬ УКРАЇНА – ЛИТВА

Поєдинок пройде в Харкові на стадіоні "Металіст". В останній раз ця арена приймала гру "жовто-синіх" рік тому. Тоді в Лізі націй українці обіграли Чехію (1:0).

О КОТРІЙ УКРАЇНА – ЛИТВА

Гра розпочнеться у традиційний для кваліфікаційного раунду час: команди вийдуть на поле о 21:45.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ЛИТВА

Ті, хто не зможуть потрапити на гру в Харкові, мають можливість підтримати головну команду країни біля екранів телевізорів. Пряму трансляцію проведе загальнонаціональний канал "Україна".

Крім того, розширена студія за участю експертів і журналістів пройде на спеціалізованому "Футбол 1". Також поєдинок у своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 2".

КУПИТИ КВИТКИ НА УКРАЇНА – ЛИТВА

Придбати квитки на гру можна на сайті ticketsbox.com. Ціна – від 50 до 500 гривень. Відзначимо, що власники тікетів на поєдинок в Харкові мають пріоритетне право купити квитки на матч Україна – Португалія, який пройде 14 жовтня в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, продаж квитків на матч відбору Євро-2020 між збірними України і Португалії викликав серйозні розборки.

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