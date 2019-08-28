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"Ну як?" Тренер легендарного футбольного клубу звернувся до Зеленського

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Головний тренер клубу "Таврія", який виступає у другій українській лізі, Сергій Шевченко розповів, що сподівається на допомогу команді з боку президента України Володимира Зеленського.

Сергій Шевченко

Сергій Шевченко

ua.tribuna.com

"Упевнений, що нова влада зверне увагу на "Таврію". Зайшли прогресивні молоді люди, нова команда. Вірю у Зеленського. Такий клуб, перший чемпіон України, володар Кубка переїхав. Бренд переїхав. Як на це не звернути уваги? Ну як? Я погано розумію", — сказав Шевченко в інтерв'ю "Трибуні".

Футбольний клуб "Таврія" із Сімферополя — перший чемпіон незалежної України (1992) і володар Кубка (2010).

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Після анексії Криму клуб на деякий час припинив існування, проте в 2016 році був відроджений у Херсоні і з 2017-го виступає у другій лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український клуб "Верес" (Рівне) вигнав футболіста, який намагався приховати дані про те, що виступав в окупованому Криму.

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Місце
Україна Херсон
Тег
ФК Таврія
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