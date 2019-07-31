Новий форвард у "Динамо": з'явилися подробиці гучного трансферу

Київське "Динамо" найближчим часом оформить трансфер нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

За повідомленням люксембурзького видання Tageblatt, "біло-сині" запропонували японському клубу "Джубіліо Івата", за який виступає 24-річний гравець, 2 млн євро. В "Іваті" спершу не хотіли відпускати півзахисника, але в підсумку погодилися на трансфер. Повідомляється, що в найближчі дні в Україну будуть відправлені офіційні документи щодо Родрігеса.

Жерсон Родрігес tageblatt.lu

Жерсон може стати другим найдорожчим футболістом Люксембургу в історії. Рекорд належить Крістоферу Мартінсу, якого швейцарський "Янг Бойз" придбав за 2,5 мільйона євро.

Також відомо, що з "Динамо" Жерсон Родрігес підпише трирічний контракт.

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