Новачок "Динамо" розповів, чому затримується його трансфер

Нігерійський півзахисник Беніто, який незабаром повинен перейти у київське "Динамо", розповів, чому затримується офіційне оголошення його трансферу.

"Насправді, я підписав контракт з Києвом, і всі деталі вже обговорені. Я чекаю, коли буде готовий мій паспорт, щоб полетіти в Росію та отримати там українську візу. Потім я відправлюся в Україну, щоб пройти медичне обстеження та приєднатися до команди на міжсезонних зборах у Туреччині", – заявив Беніто агентству AOIFootball.

Беніто Football.ua

Він також розповів про інтерес у ньому з боку "Галатасарая", а також про те, що отримав "велику кількість повідомлень" від уболівальників турецького клубу в соцмережах.

"Я отримав велику кількість повідомлень від фанатів "Галатасарая" в соцмережах. Здається, вони хотіли привезти мене в Туреччину. Дехто навіть відправляв відео та фото з фрагментами матчів команди", – додав нігерієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" також цікавиться колишнім нападником луганської "Зорі", який зараз виступає за болгарський "Левскі".

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