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Новачок "Динамо" бойкотував перший збір команди

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Футболісти "Динамо" повернулися з відпустки 11 січня і пройшли медобстеження перед першими зборами у Марбельї. Серед гравців не було бразильського новачка киян Вітора Буено.

При цьому футболіст на своїй сторінці в Stories опублікував відео, де він готує м'ясо на мангалі в рідному місті.

Новачок "Динамо" бойкотував перший збір команди

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Таким чином, Буено навряд чи приєднається до своїх партнерів по команді найближчим часом.

Сідклей, Вітор Буено і Че Че

Сідклей, Вітор Буено і Че Че

ФК Динамо

Нагадаємо, що бразильський футболіст засмучений відсутністю ігрової практики в столичній команді. Вітор прокоментував своє становище в "Динамо" в одному з недавніх інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" продовжує пошуки кандидатів на посилення позиції нападника. У сферу інтересів віце-чемпіона України потрапив форвард збірної США Андрія Новакович.

Крім того, столичний клуб близький до підписання іспанського нападника Франциско Соля.

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Особа
Вiтор Буено
Тег
ФК Динамо Київ
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