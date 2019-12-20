"Нокаут з ММА": футболіст ледь не зніс голову супернику ударом з ноги

У матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії "Порту" – "Санта-Клара" стався страшний епізод. Футболіст "Порту" Зе Луїш ударом в найкращих традиціях ММА нокаутував гравця суперників.

Все сталося на 21-й хвилині зустрічі. Нападник Зе Луїш, який до переходу в "Порту" виступав за московський "Спартак", високо вистрибнув поблизу від воріт суперника, намагаючись забити "ножицями", однак замість м'яча з усієї сили всадив ногу в голову захисника Нене

Num país onde a arbitragem não fosse controlada pelo calor da noite este Zé Luís levava uma dezena de jogos de suspensão ... pelo menos #tacadeportugal @FederacaoPF @UEFA pic.twitter.com/upE5rjrsZE - António Franco (@antonio_franco_) 19 Nollaig 2019

Гравця "Санта-Клари" відразу ж замінили – поле він залишив на ношах. Пізніше його доставили в лікарню на комп'ютерну томографію голови. Однак деталей про стан постраждалого футболіста немає.

Зе Луїш отримав за свої грубі дії лише жовту картку, хоча епізод явно заслуговував набагато більш серйозних санкцій – вилучення і пропуска великої кількості матчів.

Сам матч між "Порту" і "Санта-Кларою" завершився перемогою команди Зе Луїша з рахунком 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Італії Кріштіану Роналду забив "літаючий" гол, вистрибнувши в повітрі на неймовірну висоту.

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