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20 грудня • оновлено в 12:01
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"Нокаут з ММА": футболіст ледь не зніс голову супернику ударом з ноги

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У матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії "Порту" – "Санта-Клара" стався страшний епізод. Футболіст "Порту" Зе Луїш ударом в найкращих традиціях ММА нокаутував гравця суперників.

Все сталося на 21-й хвилині зустрічі. Нападник Зе Луїш, який до переходу в "Порту" виступав за московський "Спартак", високо вистрибнув поблизу від воріт суперника, намагаючись забити "ножицями", однак замість м'яча з усієї сили всадив ногу в голову захисника Нене

Гравця "Санта-Клари" відразу ж замінили – поле він залишив на ношах. Пізніше його доставили в лікарню на комп'ютерну томографію голови. Однак деталей про стан постраждалого футболіста немає.

Зе Луїш отримав за свої грубі дії лише жовту картку, хоча епізод явно заслуговував набагато більш серйозних санкцій – вилучення і пропуска великої кількості матчів.

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Сам матч між "Порту" і "Санта-Кларою" завершився перемогою команди Зе Луїша з рахунком 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Італії Кріштіану Роналду забив "літаючий" гол, вистрибнувши в повітрі на неймовірну висоту.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Португалія порту
Тег
ФК Порту
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