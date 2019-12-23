"Нісенітниця собача!" Український агент висміяв трансфер футболіста збірної Росії

Відомий український футбольний агент Дмитро Селюк висміяв інформацію ЗМІ про перехід гравця збірної Росії Олексія Міранчука в закордонний топ-клуб.

Менеджер категорично не вірить в те, що за півзахисника "Локомотива" пропонують 20 мільйонів євро.

Олексій Олексій Андрійович Міранчук ФК "Локомотив"

"Інсайд такого роду – нісенітниця собача. Ці вкидання дуже впливають на непрофесійних людей з керівництва або оточення клубів. Якийсь губернатор займається своїми справами і бачить новину: великий клуб за умовного Олексія Міранчука дає 20 мільйонів. І такий: "О, а ми самі його заберемо!" Якщо хтось дасть за нього 10 мільйонів – щастя", – цитує Селюка sportbox.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про перехід захисника Віталія Миколенка в закордонний клуб.

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