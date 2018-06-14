Німецький журналіст бойкотує ЧС-2018 в Росії

Відомий німецький журналіст Хайо Зеппельт, відомий своїми розслідуваннями про допінг-систему в Росії, відмовився від поїздки на чемпіонат світу з футболу 2018 року. Таке рішення було прийнято після переговорів телеканалу ARD, де працює Зеппельт, з міністром закордонних справ Німеччини Хейко Маасом.

Сторони прийшли до висновку, що для Хайо вкрай небезпечно перебувати в Росії, говориться в заяві на офіційному сайті ARD. У Німеччині не виключають, що Зеппельта могли б затримати, так як саме він дав поштовх гучному допінгового скандалу навколо російських спортсменів. В результаті розслідування журналіста багатьох атлетів з РФ не допустили до участі в Олімпійських іграх 2016 і 2018 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія офіційно визнала наявність в країні державної системи допінгу.