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Німецький журналіст бойкотує ЧС-2018 в Росії

1.3тЧитати новину російською

Відомий німецький журналіст Хайо Зеппельт, відомий своїми розслідуваннями про допінг-систему в Росії, відмовився від поїздки на чемпіонат світу з футболу 2018 року. Таке рішення було прийнято після переговорів телеканалу ARD, де працює Зеппельт, з міністром закордонних справ Німеччини Хейко Маасом.

Сторони прийшли до висновку, що для Хайо вкрай небезпечно перебувати в Росії, говориться в заяві на офіційному сайті ARD. У Німеччині не виключають, що Зеппельта могли б затримати, так як саме він дав поштовх гучному допінгового скандалу навколо російських спортсменів. В результаті розслідування журналіста багатьох атлетів з РФ не допустили до участі в Олімпійських іграх 2016 і 2018 років.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
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andrei andrei
Мудаком меньше - вохдух чище:-)
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