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7 травня • оновлено в 18:50
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Німеччина першою в Європі оголосила про відновлення чемпіонату з футболу

1.9т
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У четвер, 7 травня, відбулася відеоконференція, в ході якої 36 клубів-учасників першої та другої німецької Бундесліги прийняли рішення відновити сезон 2019/20, починаючи з 16 травня.

Як повідомляє офіційний сайт німецької футбольної ліги (DFL), субота, 16 травня, була офіційно затверджена датою початку матчів. В обох лігах пройдуть поєдинки 26-го туру. У його рамках відбудеться знамените рурське дербі між дортмундською "Боруссією" і "Шальке".

Німецька Бундесліга

Німецька Бундесліга

beIN SPORTS

Очікується, що останні матчі в сезоні будуть зіграні 27-28 червня. Лідером першої Бундесліги є мюнхенська "Баварія", яка випереджає "Боруссію" Д на чотири очки. До закінчення чемпіонату командам залишилося провести по дев'ять поєдинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби Серії А провели нараду, на якій визначилися з крайньою датою відновлення сезону 2019/20.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Німеччини
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