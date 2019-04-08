"Ніколи не буде винен": Фонсека прокоментував скандал із Мораесом

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів, що бразильський форвард Жуніор Мораес спокійно відреагував на скандал навколо своєї натуралізації.

Коментуючи загрозу технічних поразок для збірної України у відборі Євро-2020, португальський наставник "гірників" зазначив, що футболіст не винен в ситуації, що склалася.

Новини У ФФУ прийняли важливе рішення у справі Мораеса

Жуніор Мораес ФК "Шахтар"

"Він спокійний, у режимі очікування. Чесно кажучи, я не дуже глибоко обізнаний про цей процес. З преси мені відомо, що Люксембург і Португалія подали апеляції в УЄФА. Не в курсі, на якому це етапі. Знаю, що УЄФА завів процес із цього питання. А що гравець? Він повинен бути спокійний. Якщо тут і є якась помилка, то футболіст ніколи не буде винен. Але насправді я вірю, що все вирішиться добре", – цитує Фонсеку прес-служба "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!