"Ніколи не буде винен": Фонсека прокоментував скандал із Мораесом

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів, що бразильський форвард Жуніор Мораес спокійно відреагував на скандал навколо своєї натуралізації.
Коментуючи загрозу технічних поразок для збірної України у відборі Євро-2020, португальський наставник "гірників" зазначив, що футболіст не винен в ситуації, що склалася.
Жуніор Мораес
ФК "Шахтар"
"Він спокійний, у режимі очікування. Чесно кажучи, я не дуже глибоко обізнаний про цей процес. З преси мені відомо, що Люксембург і Португалія подали апеляції в УЄФА. Не в курсі, на якому це етапі. Знаю, що УЄФА завів процес із цього питання. А що гравець? Він повинен бути спокійний. Якщо тут і є якась помилка, то футболіст ніколи не буде винен. Але насправді я вірю, що все вирішиться добре", – цитує Фонсеку прес-служба "Шахтаря".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.
Вже через три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" у грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов у стартовому складі в матчі з Люксембургом.
Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців – 1:2.
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про відкриття дисциплінарного провадження щодо України.
У Португалії висунули нові звинувачення на адресу Федерації футболу України.
Також стало відомо, коли можна очікувати на рішення УЄФА щодо скандалу.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Скандал з Мораесом" на сайті "OBOZREVATEL".