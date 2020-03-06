Нідерланди готують революцію в світовому футболі

Директор Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB) Хейс де Йонг заявив, що в молодіжних лігах країни будуть протестовані п'ять нових правил гри.

Як повідомляє видання AD, організація скликала зустріч, на якій були присутні члени футбольних асоціацій інших країн і представники ФІФА, і представила своє бачення майбутнього в цьому виді спорту.

У Нідерландах введуть нові правила гри в футбол Sports.ru

П'ять змін включають в себе:

Введення м'яча в гру з ауту ногою з газону;

Замість удару по воротах або передачі, футболісти зможуть розігрувати штрафні удари самі з собою;

Тимчасові вилучення за отриману жовту картку;

Необмежена кількість замін;

Зміни в управлінні ігровим часом, що дозволить зменшити кількість хвилин, протягом яких м'яч знаходиться поза грою.

"Ми постійно думаємо над тим, як можна було б поліпшити гру, зробити її більш видовищною, не змінюючи основних принципів. Це не революція, а еволюція футболу", - заявив Де Йонг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв рішення змінити правила визначення офсайдів в єврокубках, починаючи з наступного сезону.

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