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6 березня • оновлено в 17:54
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Нідерланди готують революцію в світовому футболі

1.6т
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Директор Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB) Хейс де Йонг заявив, що в молодіжних лігах країни будуть протестовані п'ять нових правил гри.

Як повідомляє видання AD, організація скликала зустріч, на якій були присутні члени футбольних асоціацій інших країн і представники ФІФА, і представила своє бачення майбутнього в цьому виді спорту.

У Нідерландах введуть нові правила гри в футбол

У Нідерландах введуть нові правила гри в футбол

Sports.ru

П'ять змін включають в себе:

  • Введення м'яча в гру з ауту ногою з газону;

  • Замість удару по воротах або передачі, футболісти зможуть розігрувати штрафні удари самі з собою;

  • Тимчасові вилучення за отриману жовту картку;

  • Необмежена кількість замін;

  • Зміни в управлінні ігровим часом, що дозволить зменшити кількість хвилин, протягом яких м'яч знаходиться поза грою.

"Ми постійно думаємо над тим, як можна було б поліпшити гру, зробити її більш видовищною, не змінюючи основних принципів. Це не революція, а еволюція футболу", - заявив Де Йонг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв рішення змінити правила визначення офсайдів в єврокубках, починаючи з наступного сезону.

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Місце
Нідерланди
Тег
правила
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