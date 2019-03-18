"Нічого звинувачувати": в "Шахтарі" несподівано заступилися за "Динамо" після 0:5 від "Челсі"

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін підтримав київське "Динамо" після вильоту з Ліги Європи.

Коментуючи розгромну поразку "біло-синіх" від лондонського "Челсі" 0:5, менеджер "гірників" зазначив, що фіаско киян є загальним для всього українського футболу.

"Динамо" – "Челсі"

"Результат протистояння "Динамо" – "Челсі" – це наша спільна біда. Це не питання "Динамо", це наша з вами спільна футбольна біда. Сьогодні найголовніше питання – як зробити так, щоб чемпіонат став сильнішим. Буде сильнішим чемпіонат – будуть сильнішими "Динамо", "Шахтар" і всі клуби. Нічого звинувачувати "Динамо" в тому, що кияни не показали бажану гру. Ми повинні розуміти, що Англія сьогодні нагорі, а ми перебуваємо на таких мінусах, що й не видно нічого", – цитує Палкіна "Динамоманія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про санкції до команди після розгрому від "Челсі".

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