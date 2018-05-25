"Нічого страшного": у Авакова відреагували на побиття фанів "Ліверпуля"

Ситуація з безпекою для іноземних фанатів у Києві нагнітається, а в інциденті з уболівальниками "Ліверпуля" немає нічого страшного.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у кулуарах парламенту, повідомляє "112 Україна".

"Давайте знизимо оберти, тому що мені це нагадує нагнітання. Нічого страшного і нічого ультраординарного не відбулося. На жаль, є ідіоти. Інакше я назвати цих людей не можу, яким, напевно, ніде себе проявити, крім таких ганебних вчинків, що не прикрашають, з огляду на цю ситуацію, Київ і Україну. Але це стандартна ситуація, яка час від часу відбувається всюди", - так Шкіряк прокоментував нічне побиття фанатів англійської команди у Києві.

Він також зазначив, що у зв'язку інцидентом немає необхідності у посиленні охорони правопорядку у столиці, оскільки на даний час у Києві за його оберігає достатня кількість правоохоронців.

Побиття фанатів також прокоментувала посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф. На своїй сторінці у Twitter вона зазначила, що британська сторона за фактом інциденту контактує з українською владою і готова надати необхідну консульську допомогу в разі такої необхідності. У той же час, за даними дипломата, постраждалі фанати стаціонарного лікування не потребують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ввечері, 24 травня, невідомі у масках напали на вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали до української столиці на фінал Ліги чемпіонів.

Правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь у бійці. Стосовно двох затриманих склали адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення за групове хуліганство.