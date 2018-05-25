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"Нічого страшного": у Авакова відреагували на побиття фанів "Ліверпуля"

2.1тЧитати новину російською

Ситуація з безпекою для іноземних фанатів у Києві нагнітається, а в інциденті з уболівальниками "Ліверпуля" немає нічого страшного.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у кулуарах парламенту, повідомляє "112 Україна".

"Давайте знизимо оберти, тому що мені це нагадує нагнітання. Нічого страшного і нічого ультраординарного не відбулося. На жаль, є ідіоти. Інакше я назвати цих людей не можу, яким, напевно, ніде себе проявити, крім таких ганебних вчинків, що не прикрашають, з огляду на цю ситуацію, Київ і Україну. Але це стандартна ситуація, яка час від часу відбувається всюди", - так Шкіряк прокоментував нічне побиття фанатів англійської команди у Києві.

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Він також зазначив, що у зв'язку інцидентом немає необхідності у посиленні охорони правопорядку у столиці, оскільки на даний час у Києві за його оберігає достатня кількість правоохоронців.

Побиття фанатів також прокоментувала посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф. На своїй сторінці у Twitter вона зазначила, що британська сторона за фактом інциденту контактує з українською владою і готова надати необхідну консульську допомогу в разі такої необхідності. У той же час, за даними дипломата, постраждалі фанати стаціонарного лікування не потребують.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ввечері, 24 травня, невідомі у масках напали на вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали до української столиці на фінал Ліги чемпіонів.

Правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь у бійці. Стосовно двох затриманих склали адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення за групове хуліганство.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Особа
Зорян Шкіряк
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ФК Ліверпуль
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