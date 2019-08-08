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Несподіваний обмін: "Реал" готує сенсаційний трансфер Неймара

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Якщо в першу половину літа нападник французького ПСЖ Неймар був ближче до "Барселони", то тепер на бразильця серйозно націлився "Реал".

Як повідомляє Sport.es, "Королівський клуб" почав предметні торги з ПСЖ про трансфер 27-річного форварда. На даний момент пропозиція мадридців полягає в 120 млн євро плюс півзахисник Лука Модріч.

Неймар

Неймар

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За інформацією ЗМІ, переговори активно просуваються і, якщо не станеться нічого непередбаченого, Неймар незабаром стане гравцем "Реала".

Нагадаємо, раніше форвард хотів повернутися в "Барселону", а ПСЖ навіть знизив ціну на свою зірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно бразильського нападника публічно принизили перед усім ПСЖ.

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Тема
Трансфери
Особа
Неймар
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
Реал Мадрид ПСЖ
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