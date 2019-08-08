Несподіваний обмін: "Реал" готує сенсаційний трансфер Неймара

Якщо в першу половину літа нападник французького ПСЖ Неймар був ближче до "Барселони", то тепер на бразильця серйозно націлився "Реал".
Як повідомляє Sport.es, "Королівський клуб" почав предметні торги з ПСЖ про трансфер 27-річного форварда. На даний момент пропозиція мадридців полягає в 120 млн євро плюс півзахисник Лука Модріч.
Неймар
За інформацією ЗМІ, переговори активно просуваються і, якщо не станеться нічого непередбаченого, Неймар незабаром стане гравцем "Реала".
Нагадаємо, раніше форвард хотів повернутися в "Барселону", а ПСЖ навіть знизив ціну на свою зірку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно бразильського нападника публічно принизили перед усім ПСЖ.
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