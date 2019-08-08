"Неприпустимо": відомий футболіст відмовився грати "в Росії, котра воює з Україною"

Український захисник польської "Краковії" Олексій Дитятьєв, який раніше виступав за "Олімпік", "Ворсклу" і "Полтаву", висловився про виступ в чемпіонаті Росії.

"У мене така позиція: я не розумію, як можна їздити в країну, яка веде військові дії на території України. Для мене це незрозуміло і неприпустимо. Я б не поїхав, але не в моєму праві звинувачувати того, хто поїхав. Але це їх вибір. Хтось може говорити "футбол поза політикою", але я не думаю, що таке взагалі можливо. Футбол ніколи не був поза політикою", - сказав Дитятьєв в ефірі YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.

У той же час Дитятьєв зазначив, що у нього багато знайомих, які поїхали на заробітки в РФ.

"Я не можу сказати, що прямо проти, щоб виступати в Росії, але особисто я не поїду. У мене є багато друзів, які грали там або вважають нормальним туди їхати грати. У мене трохи інша позиція, я ніколи з ними з цього приводу не лаявся", - підсумував футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захисник київського "Динамо" зізнався, що дуже хотів би продовжити кар'єру в російській Прем'єр-лізі.

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