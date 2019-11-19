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19 листопада • оновлено в 14:34
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Непокора: стало відомо, за що й на скільки штрафують футболістів збірної Росії

1.6т
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Російський футбольний союз (РФС) ввів норми поведінки для гравців національної збірної, порушення яких потягне за собою серйозні штрафи.

У Telegram-каналі "Мутко проти" повідомляється, що найдорожче футболістам коштуватимуть порушення спонсорського контракту РФС, розголошення секретної інформації та вилучення за серйозне порушення або образлива поведінка. За такі дії гравці будуть оштрафовані на 3 тис. євро.

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Півтори тисячі євро доведеться заплатити за недотримання норм моралі, неспортивну поведінку під час командних заходів і непокору розпорядженням вищого керівництва.

Запізнення і пропуски тренувань, зборів, офіційних заходів збірної Росії, РФС, ФІФА та УЄФА також не залишаться без уваги. У цих випадках штрафи варіюються від 500 до 1250 євро.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тег
збірна Росії з футболу
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Это точно украинский ресурс?
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