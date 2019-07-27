Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Невпізнаний труп": у відомого футболіста сталася страшна історія

3.8т Читати матеріал російською

У споруджуваному в Єгипті будинку півзахисника "Арсеналу" Мохамеда Ель-Неннi був виявлений невпізнаний труп.

Мішок з тілом

Мішок з тілом

Як повідомляє портал 24.ae, в поліцію звернувся батько футболіста. На будмайданчику було знайдено тіло людини, чия особа не встановлена. Правоохоронні органи почали розслідування обставин події.

Ель-Неннi виступає за "Арсенал" з 2016 року, до цього півзахисник грав за швейцарський "Базель". Він є футболістом збірної Єгипту, за яку провів 59 матчів.

Новини
"Я попрощався з життям": на легендарного боксера скоєно збройний напад

26 липня повідомлялося, що на футболістів "Арсеналу" Месута Озіла і Сеада Колашинаца було скоєно напад в Лондоні. Озброєні грабіжники спробували вкрасти машину, в якій знаходилися спортсмени, проте Сеад зумів їх відігнати.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Єгипет
Тег
ФК Арсенал Лондон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel