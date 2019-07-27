"Невпізнаний труп": у відомого футболіста сталася страшна історія

У споруджуваному в Єгипті будинку півзахисника "Арсеналу" Мохамеда Ель-Неннi був виявлений невпізнаний труп.

Мішок з тілом

Як повідомляє портал 24.ae, в поліцію звернувся батько футболіста. На будмайданчику було знайдено тіло людини, чия особа не встановлена. Правоохоронні органи почали розслідування обставин події.

Ель-Неннi виступає за "Арсенал" з 2016 року, до цього півзахисник грав за швейцарський "Базель". Він є футболістом збірної Єгипту, за яку провів 59 матчів.

26 липня повідомлялося, що на футболістів "Арсеналу" Месута Озіла і Сеада Колашинаца було скоєно напад в Лондоні. Озброєні грабіжники спробували вкрасти машину, в якій знаходилися спортсмени, проте Сеад зумів їх відігнати.

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