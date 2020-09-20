Непереможний український боксер виграв бій брутальним нокаутом. Відео

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (3-0, 3 КО) нокаутував найкращого боксера Іспанії Габріеля Енгуему (10-9, 6 КО) на вечорі боксу Top Boxing Generation, який відбувся в Дніпрі.

28-річний українець з перших хвилин захопив центр рингу, працюючи першим номером. Другий раунд ледь не завершився достроково, проте іспанець встояв після вбивчого удару з правого.

В кінці третьої трихвилинки Вихрист потрапив кілька ударів лівою. Боксер з Іспанії "поплив", пропустивши правий прямий, від якого як підкошений повалився на канвас рингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 серпня Вихрист нокаутував харків'янина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) на вечорі боксу Big Boxing Night, організованого промоутерською компанією Олександра Усика Usyk17 Promotion.