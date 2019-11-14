"Ненормально і неправильно": ексфутболіст збірної України - про перемогу Зеленського

Колишній футболіст збірної України Сергій Валяєв впевнений, що більшість наших громадян проголосували на президентських виборах за Володимира Зеленського через безвихiдь.

Сергій Валяєв

"Все прекрасно розуміли, що ця людина без досвіду, будь-якого політичного, але настільки втомилися від того, що було. Це, звичайно, ненормально і це неправильно. Вибрали людини без досвіду, без будь-якої команди, тому що він не показував людей, які будуть з ним працювати. Настільки люди зневірилися і хотіли вірити в краще, що були готові на все, лише б не те, що було", - заявив Валяєв в ефірі Youtube-каналу Stargorod Sport.

На думку ексзахисника "Металіста" величезний вплив мав серіал "Слуга народу"

"Там було показано, як все повинно бути в ідеалі. Всi ж розуміють, що ніколи в житті такого ніколи не буде. Багато людей повірили, що ось таке буде, але зрозуміло, що це з області фантастики. Я впевнений, що багато поміняли вже свою думку: хтось каже, що це правильно, а хтось визнає свою помилку", - сказав Валяєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст київського "Динамо", а нині гравець чернігівської "Десни" Андрій Богданов розповів, що на виборах президента України голосував за Зеленського. Спортсмен пояснив свій вибір необхідністю змін в країні.

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