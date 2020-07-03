Немає великого вибору, – помічник Михайличенка про проблеми перед грою з "Шахтарем"

Помічник головного тренера київського "Динамо" Олексія Михайличенка Вадим Євтушенко розповів про кадрові труднощі команди напередодні українського Ель Класіко проти "Шахтаря".

"У нас немає великого вибору. Буде ще завтрашнє тренування, за підсумками якого головний тренер прийме рішення. Зараз ми переглядаємо різні альтернативи. Повторюся, що ми сильно постраждали в захисній лінії – три основні захисники не зможуть взяти участі в матчі з "Шахтарем". Миколенко, ймовірно, в тому числі. Попов стовідсотково не буде грати в цьому матчі. Що стосується інших – подивимося. Рахунок часу йде на години, подивимося, чи вдасться нам отримати ще когось перед грою з "Шахтарем"", – цитує слова Євтушенка офіційний сайт київського клубу.

"Динамо" прийме "Шахтар" завтра, 4 липня, на НСК "Олімпійський". Початок матчу заплановано на 19:30 за київським часом. Столична команда займає друге місце в УПЛ, випереджаючи "Зорю" та "Десну" на два та три очки, відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" виступило зі зверненням до Української асоціації футболу та Міністерства охорони здоров'я щодо фіналу Кубка України проти полтавської "Ворскли".