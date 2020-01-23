Головна Новини
23 січня • оновлено в 13:54
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Неймар принизив суперників пасом дупою: момент потрапив на відео

712
Читати матеріал російською

Бразильський футболіст "ПСЖ" Неймар виконав знущальну передачу п'ятою точкою в півфінальному матчі Кубка французької ліги проти "Реймса".

"Неймар не має ні краплі поваги, чорт забирай", – підписав коротке відео з пасом бразильця один із фанатів паризького клубу у себе в Twitter.

Неймар

Неймар

Варто відзначити, що Неймар провів на полі всі 90 хвилин, зумівши віддати результативну передачу, а його команда здобула розгромну виїзну перемогу з рахунком 3:0 і вийшла у фінал змагання, де зіграє проти "Ліона".

У нинішньому сезоні бразилець забив 11 голів у 12 матчах французького чемпіонату.

Новини
Це незаконно: в Нідерландах фанати епічно врятували команду від пропущеного гола

Як повідомляв OBOZREVATEL, неймовірний гол був забитий під час товариського аматорського футбольного матчу в Туреччині.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Особа
Неймар
Місце
Франція
Тег
ПСЖ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги