Неймар принизив суперників пасом дупою: момент потрапив на відео

Бразильський футболіст "ПСЖ" Неймар виконав знущальну передачу п'ятою точкою в півфінальному матчі Кубка французької ліги проти "Реймса".

"Неймар не має ні краплі поваги, чорт забирай", – підписав коротке відео з пасом бразильця один із фанатів паризького клубу у себе в Twitter.

Неймар

Ney has 0 respect ffs pic.twitter.com/Kvh8dWQAPW - Galu (@PSGalu) January 22, 2020

Варто відзначити, що Неймар провів на полі всі 90 хвилин, зумівши віддати результативну передачу, а його команда здобула розгромну виїзну перемогу з рахунком 3:0 і вийшла у фінал змагання, де зіграє проти "Ліона".

У нинішньому сезоні бразилець забив 11 голів у 12 матчах французького чемпіонату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, неймовірний гол був забитий під час товариського аматорського футбольного матчу в Туреччині.

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