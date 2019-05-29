"Нехай скаже": Блохін розкритикував рекордсмена "Шахтаря" через фінал Ліги Європи

Легендарний футболіст київського "Динамо" Олег Блохін розкритикував рекордсмена донецького "Шахтаря" Генріха Мхітаряна за відмову грати у фіналі Ліги Європи.

Вірменський півзахисник "Арсеналу" пропустить матч у Баку з "Челсі" через політичні розбіжності його країни з Азербайджаном, що і викликало негативну реакцію у володаря "Золотого м'яча" 1975 року.

Олег Блохін UA-Football

"Що стосується невдоволених, то хтось завжди буде невдоволений, французи чи англійці. Все це вже неважливо, адже УЄФА прийняв своє рішення. Коли фінал Ліги чемпіонів дали столиці України, то була схожа ситуація, чому фінал у Києві. Не треба звертати на це увагу. Також не звертайте увагу на поведінку Генріха Мхітаряна. Я не знаю, з якої причини він не прилетів, чи то через те, що не потрапляє до складу, чи то з політичних причин. Нехай виступить і скаже. Для мене його рішення дурість. На його місці я би приїхав і грав би у футбол", — сказав Блохін у інтерв'ю Azerizsport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА заборонив лондонському "Арсеналу" провести акцію на підтримку Генріха Мхітаряна.

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