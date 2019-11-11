"Не зрозумів": Михайличенко висловився про скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко зізнався, що не зрозумів причину зупинки матчу з донецьким "Шахтарем" у 14-му турі УПЛ.

Коментуючи вилучення бразильця "гірників" Тайсона, наставник "біло-синіх" зазначив, що не стежив за тим, що відбувається на трибунах.

"Що стосується зупинки матчу, то я абсолютно не зрозумів, в чому справа. Коли зосереджений на грі, то іншого не чуєш", – заявив Михайличенко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаєємо, за 15 хвилин до закінчення зустрічі ультрас гостей почали викрикувати расистські образи на адресу бразильського футболіста "Шахтаря". Тайсон не зміг стримати емоції та вибив м'яч на трибуни, показавши вболівальникам середній палець.

Гру було зупинено на три хвилини, а після повернення на поле легіонеру "гірників" була показана червона картка.

Сама ж гра завершилася перемогою "Шахтаря" – 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Шахтаря" Луїш Каштру зробив гостру заяву в прямому ефірі після матчу з "Динамо".

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