Не зіграє з українцями: в Росії посміялися над "Челсі"

Лондонський "Челсі" презентував гостьову форму на сезон-2019/20. Футболки команди виконані в білому кольорі з синіми і червоними вставками, викликаючи асоціацію з прапором Росії.

Відзначимо, що власником "Челсі" є російський олігарх Роман Абрамович.

Inspired by Mod culture, which thrived in 1960s south-west London, our 2019/20 Nike away kit is here! 🔥



It's a sharp look. It's a Chelsea thing.



Get yours: https://t.co/Wls7Ga23Xc pic.twitter.com/GBmhhanXc8