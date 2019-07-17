Не зіграє з українцями: в Росії посміялися над "Челсі"

Лондонський "Челсі" презентував гостьову форму на сезон-2019/20. Футболки команди виконані в білому кольорі з синіми і червоними вставками, викликаючи асоціацію з прапором Росії.

Відзначимо, що власником "Челсі" є російський олігарх Роман Абрамович.

Inspired by Mod culture, which thrived in 1960s south-west London, our 2019/20 Nike away kit is here! 🔥



It's a sharp look. It's a Chelsea thing.



Get yours: https://t.co/Wls7Ga23Xc pic.twitter.com/GBmhhanXc8 - Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2019

На популярному російському сайті sports.ru новина про форму "Челсі" з "триколором" викликала саркастичну реакцію. Ось на наш погляд найбільш дотепні коментарі:

"Прямо дивлюся на Канте (темношкірий гравець "Челсі" - Ред.), аж око не натішиться. Так і пахне від нього березою, борщем і житнім хлібом..."

"У Лізі чемпіонів "Челсі" і українські команди будуть розведені"

"Коноплянка не розглядає пропозиції з Росії, Китаю і Челсі"

"Форма Челсі більше схожа на російську, ніж у збірної Росії. Хоч би раз таку красиву форму пошили для збірної, але ні, червоний комуністичний колір - наше все"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова форма "Шахтаря" розчарувала вболівальників: "Ні в які ворота не лізе".

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