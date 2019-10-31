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31 жовтня • оновлено в 20:00
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Не зіграє з "Динамо": ФФУ жорстко покарала легіонера "Шахтаря"

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Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ (колишньої ФФУ) виніс рішення щодо епізоду з червоною карткою півзахисника "Шахтаря" Алана Патріка в матчі 12-го туру УПЛ проти "Олександрії".

Алан Патрік

Алан Патрік

ФК "Шахтар"

Бразильський хавбек на 75-й хвилині зустрічі з "Олександрією" грубо зіграв проти півзахисника гостей Євгена Банади, вдаривши того по ногах.

За рішенням КДК, Алан Патрік дискваліфікований на три поєдинки, один з яких – в Кубку проти "Динамо" – він вже пропустив. Тим самим, гравець пропустить матч 14-го туру проти того ж "Динамо" в чемпіонаті України (10 листопада в Харкові) і не вийде проти "Карпат" (2 листопада у Львові).

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Теми
ФФУ Динамо - Шахтар
Місце
Україна
Тег
ФК Шахтар
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