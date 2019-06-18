"Не вірю": в Росії відреагували на арешт Платіні

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) та ексвіце-президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) В'ячеслав Колосков відреагував на арешт Мішеля Платіні.

Колишній глава Європейського футбольного союзу (УЄФА) був узятий під варту 18 червня через підозри в корупції під час виборів господаря ЧС-2022, що, на думку російського функціонера, не має нічого спільного з правдою.

Йозеф Блаттер, Мішель Платіні та В'ячеслав Колосков "Спорт-Експрес"

"Я брав участь у виборах країни-господарки ЧС-2018 від нашої країни, Платіні не проявляв себе негативно щодо нас. Що там із Катаром – не знаю. Але переконаний, що інформація про його участь у корупційних схемах – дивна. Мішель – досить забезпечена людина з незаплямованою репутацією як футболіста, так і функціонера. Не вірю в його вину", – цитує Колоскова "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, разом із Мішелем Платіні під варту було взято Софі Діон, яка обіймала посаду радника експрезидента Франції Ніколя Саркозі.

Слідство стверджує, що право приймати чемпіонат світу 2022 року з футболу Катар отримав після політичного втручання Саркозі.

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