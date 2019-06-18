ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Не вірю": в Росії відреагували на арешт Платіні

3.3тЧитати матеріал російською

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) та ексвіце-президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) В'ячеслав Колосков відреагував на арешт Мішеля Платіні.

Колишній глава Європейського футбольного союзу (УЄФА) був узятий під варту 18 червня через підозри в корупції під час виборів господаря ЧС-2022, що, на думку російського функціонера, не має нічого спільного з правдою.

Новини
Заарештовано віце-президента ФІФА: що трапилося

Йозеф Блаттер, Мішель Платіні та В'ячеслав Колосков

Йозеф Блаттер, Мішель Платіні та В'ячеслав Колосков

"Спорт-Експрес"

"Я брав участь у виборах країни-господарки ЧС-2018 від нашої країни, Платіні не проявляв себе негативно щодо нас. Що там із Катаром – не знаю. Але переконаний, що інформація про його участь у корупційних схемах – дивна. Мішель – досить забезпечена людина з незаплямованою репутацією як футболіста, так і функціонера. Не вірю в його вину", – цитує Колоскова "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, разом із Мішелем Платіні під варту було взято Софі Діон, яка обіймала посаду радника експрезидента Франції Ніколя Саркозі.

Слідство стверджує, що право приймати чемпіонат світу 2022 року з футболу Катар отримав після політичного втручання Саркозі.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Корупція в ФІФА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Корупція в ФІФА
Особи
Мішель ПлатініВ'ячеслав Колосков
Теги
ФІФАУЄФА
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
14
14
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А какая еще могла быть реакция? Ведь Россия тоже чемпионат покупала, и Колосков к этому причастен.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Мишель Платини - суперфутболист, каких в мире несколько человек. Его пушечные точнейшие удары приводили вратарей в содрогание.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
2 з 3 відповідей | показати всі
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Шапиро Женька, я разве хоть слово здесь написал про коррупцию / некоррупцию? Похоже, это типичная "свидoмитская" болезнь: приписывать другим какие-то выдуманные мнения и суждения.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Rabinovich Alexander:"Мишель Платини - суперфутболист, каких в мире несколько человек. Его пушечные точнейшие удары приводили вратарей в содрогание." А читателей Ваших постов приводит в содрогание Ваша логика: ежели суперфутболист, то не может быть коррумпированным.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel