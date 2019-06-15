Не відпрацьовує: Тимощук розповів правду про Ракицького в "Зеніті"

Український тренер російського футбольного клубу "Зеніт" Анатолій Тимощук зізнався, що феноменальні удари Ярослава Ракицького вдаються без підготовки заздалегідь.

Анатолій Тимощук (в центрі) ФК Зеніт

"На початку сезону не все виходило, тому що хлопцям потрібно було звикнути до своїх ролей. Але ми відпрацьовуємо навіть прямі штрафні: якщо окремо винести феномен Ракицького, який виконує без підготовки, інші хлопці працюють над цими ударами. І над пенальті – теж", - цитує екс-футболіста збірної України sports.ru.

Також Тимощук розповів, як взагалі виникла ідея запросити Ракицького.

"Влітку Семак сказав, що було б непогано взяти левоногого центрального захисника. Природно я запропонував того, кого добре знав – Ракицького. Але тоді його вартість була дуже висока. Варіант з Ярославом ми тримали в голові впродовж першої частини сезону. Взимку з'явилась можливість його купити – ми нею скористалися", - підсумував Анатолій.

Нагадаємо, що в квітні Ярослав Ракицький відзначився двома шедевральними ударами зі штрафних. У поєдинку 22-го туру Прем'єр-ліги проти московського "Локомотива", а також в 21-i туру на 82-й хвилині домашньої гри з "Оренбургом".

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