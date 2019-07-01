Не відмовляються від розкоші: екс-динамівець Алієв виправдав українських футболістів, які виступають в Росії

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв не бачить нічого поганого в тому, що українські футболісти виступають у чемпіонаті Росії під час агресії РФ.

За словами Алієва, спортсмени не повинні відмовлятися від розкішного способу життя і їдуть заробляти гроші.

Олександр Алієв instagram.com/aliev_sasha88

"Я підтримую футболістів, які зробили такий вибір. Політика – політикою, а сім'ю хто годуватиме? Сабо (екс-тренер" Динамо " – ред.) розкритикував Ракицького, Ордець Селезньова? Нехай тоді Сабо забезпечує їх дітей. Будь-який футболіст хоче красиво одягатися, їздити на дорогих машинах – чому вони як професіонали повинні від цього відмовлятися? Політики повинні займатися своєю справою, а спортсмени своїм", – цитує скандального футболіста "Євроспорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський футболіст одеського "Чорноморця" Василь Павлов поскаржився на засилля української мови в Україні.

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