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Не відмовляються від розкоші: екс-динамівець Алієв виправдав українських футболістів, які виступають в Росії

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Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв не бачить нічого поганого в тому, що українські футболісти виступають у чемпіонаті Росії під час агресії РФ.

За словами Алієва, спортсмени не повинні відмовлятися від розкішного способу життя і їдуть заробляти гроші.

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Олександр Алієв

Олександр Алієв

instagram.com/aliev_sasha88

"Я підтримую футболістів, які зробили такий вибір. Політика – політикою, а сім'ю хто годуватиме? Сабо (екс-тренер" Динамо " – ред.) розкритикував Ракицького, Ордець Селезньова? Нехай тоді Сабо забезпечує їх дітей. Будь-який футболіст хоче красиво одягатися, їздити на дорогих машинах – чому вони як професіонали повинні від цього відмовлятися? Політики повинні займатися своєю справою, а спортсмени своїм", – цитує скандального футболіста "Євроспорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський футболіст одеського "Чорноморця" Василь Павлов поскаржився на засилля української мови в Україні.

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Особа
Олександр Алієв
Тег
ФК Динамо Київ
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Оууу, семью корить, а не это чмо готовое в стельку жену избиваети с дочкой маленькой с дома выгоняет? Чего же он дочку свою не кормит? Кормилец семьи, блин!
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