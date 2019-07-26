"Не відмовився": ексфутболіст збірної України розповів про роботу в Росії

Екснападник збірної України Андрій Воронін отримав запрошення увійти до тренерського штабу московського "Динамо", де кілька років виступав як гравець. Однак пропозицію він не прийняв.

Воронін, який є також скаутом збірної України, так прокоментував своє рішення:

"Я говорив із Дімою Хохловим (головним тренером "Динамо" (Москва). — Ред.) на тему мого запрошення до тренерського штабу. Ми з ним все обговорили, але були причини, за якими я не можу нині прийняти цю пропозицію, на жаль".

Назвати чіткі причини своєї відмови Воронін не зміг:

"Я не дав відмову, але не можу зараз повністю присвятити себе цій роботі. Ми з Дімою говорили на цю тему багато разів. Мені приємно, що він хотів мене бачити в команді поряд із собою, я теж хотів би разом із ним попрацювати. У нас схожі погляди, дуже хотілося, але на цьому етапі у мене не виходить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Воронін викрив російську пропаганду, яка навмисно спотворює інформацію про події в Україні.

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