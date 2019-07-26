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"Не відмовився": ексфутболіст збірної України розповів про роботу в Росії

4.9т Читати матеріал російською

Екснападник збірної України Андрій Воронін отримав запрошення увійти до тренерського штабу московського "Динамо", де кілька років виступав як гравець. Однак пропозицію він не прийняв.

"Не відмовився": ексфутболіст збірної України розповів про роботу в Росії

Воронін, який є також скаутом збірної України, так прокоментував своє рішення:

"Я говорив із Дімою Хохловим (головним тренером "Динамо" (Москва). — Ред.) на тему мого запрошення до тренерського штабу. Ми з ним все обговорили, але були причини, за якими я не можу нині прийняти цю пропозицію, на жаль".

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Назвати чіткі причини своєї відмови Воронін не зміг:

"Я не дав відмову, але не можу зараз повністю присвятити себе цій роботі. Ми з Дімою говорили на цю тему багато разів. Мені приємно, що він хотів мене бачити в команді поряд із собою, я теж хотів би разом із ним попрацювати. У нас схожі погляди, дуже хотілося, але на цьому етапі у мене не виходить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Воронін викрив російську пропаганду, яка навмисно спотворює інформацію про події в Україні.

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Особа
Андрій Воронін
Місце
Росія Москва
Теги
Динамо Москва збірна України з футболу
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В "Динамо" будет смена гл. тренера, так что не к спеху давать согласие.
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