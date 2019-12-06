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6 грудня • оновлено в 10:48
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"Не талант": Ібрагімович принизив Кріштіану Роналду

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Знаменитий шведський нападник Златан Ібрагімович не надто схвально відгукнувся про Кріштіану Роналду, заявивши, що португалець не володіє особливим талантом.

"Чи зустрінусь я зі справжнім Роналдо в Італії? Ні, справжній Роналдо – бразилець. Кріштіану Роналду – не талант, а всього лише плід старанної роботи", – цитує слова Ібрагімовича агентство 10minut.

Златан Ібрагімович

Златан Ібрагімович

Football.ua

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Шведський форвард також вважає, що перехід Роналду в "Ювентус" не є якимось серйозним викликом для п'ятикратного володаря Золотого м'яча.

"Перейти в "Ювентус" для Роналду – виклик? Послухайте, він перейшов у команду, яка виграла Серію A сім разів поспіль. Якби він хотів виклику, він би перебрався в "Ювентус", коли вони перебували в Серії В, після чого допоміг би їм виграти чемпіонство", – додав Златан.

Нагадаємо, що раніше Ібрагімович анонсував своє повернення в чемпіонат Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "ПСЖ" Кіліан Мбаппе відзначився красивим голом в чемпіонаті Франції.

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Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Кріштіану Роналду Златан Ібрагімович
Місце
Італія
Тег
ФК Ювентус
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