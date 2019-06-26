"Не розглядаю": екстренер "Зорі" послав подалі клуби з Росії

Колишній головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб не розглядатиме пропозицій про роботу в російських клубах.

В інтерв'ю zbirna.com 53-річний фахівець анонсував повернення до роботи вже восени цього року.

Юрій Вернидуб dynamo.kiev.ua

"Можливо, до жовтня знову почну працювати. Для мене важливо, щоб клуб був амбітним і, декларуючи серйозні завдання, підкріплював їх справами. Дзвінків із "Ювентуса" не чекаю, але, в принципі, відкритий для будь-яких пропозицій. Хоча... Варіанти з Росії розглядати не планую. Поки між нашими країнами нічого не зміниться – так точно. А цього, як мені здається, найближчим часом не відбудеться", – сказав Вернидуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Іван Ордець викликав гнів у вболівальників, підписавши контракт із московським "Динамо".

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