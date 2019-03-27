Не п'ять, а два: росЗМІ вказало на важливу деталь в скандалі з Мораесом

Федерація футболу України та національна команда країни не будуть покарані за участь в стартових матчах відбору до чемпіонату Європи 2020 року натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса.

Такими даними володіє російське видання "Спорт-Експрес". За інформацією провідної спортивної газети РФ, щодо Мораеса застосовується не та стаття статуту Міжнародної федерації футболу (ФІФА), про яку говорилося раніше. До нападника "Шахтаря" було застосовано пункт, згідно з яким для зміни спортивного громадянства йому необхідно було проживати в Україні не п'ять років безперервно, а всього два.

Жуніор Мораес Федерація футболу Люксембургу

Причиною тому послужив той факт, що Жуніор ні заграний за жодну з бразильських збірних.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Бразильський форвард Жуніор Мораес отримав паспорт громадянина України 18 березня, а вже за чотири дні дебютував за збірну в матчі відбору Євро-2020 з Португалією.

У поєдинку проти Люксембургу форвард "Шахтаря" вперше вийшов в основному складі "синьо-жовтих".

Після гри, яка завершилася драматичною перемогою українців на останніх секундах, люксембуржці опротестували результат через участь Мораеса.

При цьому Федерація футболу України категорично відкинула будь-які звинувачення в порушенні процедури натуралізації футболіста.

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