Вчора, 24 червня, в Харкові на міні-футбольному полі на території ОСК "Металіст" помер 25-річний футболіст-аматор з Іраку. У двох бригадах швидкої допомоги, які приїхали на виклик, не було робочого дефібрилятора.

"Хлопцеві стало погано з серцем. Молодому хлопцеві, іноземцю. Він втратив свідомість. Викликали швидку допомогу. Приїхала 203-тя бригада, друга підстанція. Дефібрилятора в швидкій не виявилося. Хлопець без свідомості. Потім, через 20 хвилин, приїхала 101-а бригада швидкої, перша підстанція. Кинулися реанімувати. Дефібрилятор теж не працює", – розповів про ситуацію меценат Юрій Сапронов на своїй сторінці в Facebook.

Він заявив, що 25-річного чоловіка протягом 40 хвилин намагалися відкачати вручну, але врятувати його життя не вдалося.

"40 хвилин "качали" вручну. 25-річний молодий чоловік з Іраку помер... О 22:45 констатували смерть. Не від коронавірусу. Від нашої недолугості, відсутності у лікарів елементарного обов'язкового обладнання та ліків для надання медичної допомоги", – написав Сапронов.

Не працювали дефібрилятори: футболіст-аматор з Іраку помер під час матчу в Харкові Facebook Юрія Сапронова

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