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"Не пощастило": Гвардіола оцінив Фонсеку

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Напередодні матчу Ліги чемпіонів із донецьким "Шахтарем" головний тренер "городян" Пеп Гвардіола високо відгукнувся про наставника "гірників" Паулу Фонсеку.

"Фонсеці просто не пощастило у 1/8 фіналу в Лізі чемпіонів у Римі в минулому сезоні. Особливо враховуючи, чого він заслуговував.

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Він — готовий фахівець. Упевнений, якщо Фонсека з'явиться у якійсь із топ-ліг, то підтвердить свою якість", — наводить слова Гвардіоли XSport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матчу з "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів у донецькому "Шахтарі" сталася кадрова катастрофа.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Пеп ГвардіолаПаулу Фонсека
Об'єкти
ФК ШахтарФК Манчестер Сіті
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