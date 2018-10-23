"Не пощастило": Гвардіола оцінив Фонсеку

Напередодні матчу Ліги чемпіонів із донецьким "Шахтарем" головний тренер "городян" Пеп Гвардіола високо відгукнувся про наставника "гірників" Паулу Фонсеку.

"Фонсеці просто не пощастило у 1/8 фіналу в Лізі чемпіонів у Римі в минулому сезоні. Особливо враховуючи, чого він заслуговував.

Він — готовий фахівець. Упевнений, якщо Фонсека з'явиться у якійсь із топ-ліг, то підтвердить свою якість", — наводить слова Гвардіоли XSport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матчу з "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів у донецькому "Шахтарі" сталася кадрова катастрофа.