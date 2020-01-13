"Не натякав": агент Ярмоленка розповів про ситуацію з його можливим трансфером

Агент футболіста збірної України і "Вест Хема" Андрія Ярмоленка – Вадим Шаблій – спростував інформацію про те, що його підопічний найближчим часом планує змінити команду.

Андрій Ярмоленко

Про це Шаблій розповів в коментарі сайту zbirna.com.

"Ми не знаємо, звідки поширюється така інформація. У "Вест Хемі" ніхто Андрію з цього приводу нічого не говорив і навіть близько не натякав. Він відновлюється після травми м'яза стегна і готується допомогти команді у другій частині сезону, а заодно набрати форму до чемпіонату Європи", – зазначив Шаблій.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці грудня клуб Ярмоленка "Вест Хем" оголосив про призначення нового головного тренера. Пізніше стало відомо, що керівництво лондонців веде переговори про оренду українця в один з найтитулованіших європейських клубів.

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