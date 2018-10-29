''Не можу назвати агресором'': екс-футболіст збірної України - про війну з Росією

Колишній футболіст збірної України, донецького "Шахтаря" й одеського "Чорноморця", а нині гравець донецького "Олімпіка" Олексій Гай сумнівається в тому, що Росія веде військові дії на території нашої країни.

Олексій Гай Instagram

"Як я можу сказати, що є війна, якщо офіційна позиція - АТО. Чи є агресія Росії щодо України? Я був у Росії і не побачив, що люди хочуть знищити Україну або подіяти, щоб у нас все було погано. Це я так все бачив і спілкувався з людьми. Можливо, я не з тими людьми спілкувався. Нагорі інші розмови і погляди. Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав, як-то кажуть. Хто, коли і що нам приніс, не бачив", - цитує спортсмена tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати донецького "Олімпіка" жорстко відреагували на прихід у клуб Олексія Гая, вивісивши банер зі словами "Льоша - сепар".