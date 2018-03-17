Не місце в "Динамо"! Шовковський жорстко поставив на місце Хачеріді, який склав надто високу думку про себе

Легендарний воротар київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський жорстко оцінив поведінку Євгена Хачеріді, який в матчі проти "Лаціо" відмовився виходити на поле.

"При мені, коли я ще грав у команді, Хачеріді собі такого б не дозволив. Бо знав, що йому з'являтися мені на очі після цього не варто. Я б його в порошок стер", - написав уславлений голкіпер у себе в Facebook.

Шовковський відзначає, що Хачеріді вже забув, як після його чергового видалення в домашньому матчі, де він одну з жовтих карток отримав за розмови з арбітром, зробив йому попередження.

"Я його попередив і сказав, що якщо таке ще раз повториться і при цьому команда від цього не дорахується очок, я при всіх в роздягальні його розірву на частини! Так що він про себе загордився??? Я вважаю, що гравцям з таким ставленням до своєї роботи, де таким ставленням до своїх партнерів і нарешті, таким ставленням до самого себе не місце в команді "Динамо" Київ", - підсумував Олександр.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Лаціо" завершилася з рахунком 0:2.