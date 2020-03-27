Не коронавірус: помер легендарний французький тренер

Легендарний французький тренер, який привів збірну країни до першого в історії великого міжнародного трофею, Мішель Ідальго помер у віці 87 років у Марселі.

Як повідомляє інформагентство BBC, за словами його сім'ї, смерть настала з природних причин.

Мішель Платіні і Мішель Ідальго Sky Sports

Ідальго тренував збірну Франції з 1976 по 1984 рік, пішовши зі свого поста після перемоги команди у фіналі чемпіонату Європи-1984 над іспанцями з рахунком 2:0. За два роки до цього Франція дійшла до півфіналу чемпіонату світу, де поступилася збірній ФРН по пенальті.

Капітан тієї збірної та колишній глава УЄФА Мішель Платіні заявив, що Ідальго залишив великий слід в історії французького футболу та дозволив гравцям проявити свої найкращі якості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий футбольний тренер Беніто Жоанет помер від коронавірусу в Іспанії.

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