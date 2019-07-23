"Не хотілося": капітан "Брюгге" висловився про матч з "Динамо"

Капітан бельгійського клубу "Брюгге" Руд Вормер задоволений жеребкуванням 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому його команда зустрінеться з київським "Динамо".

"Перш за все, не хотілося отримати в суперники на цьому етапі" Порту ". Добре, що уникли зустрічі з цією командою. Але "Динамо" - це теж не легкий жереб, це теж сильний суперник. У Києві завжди була хороша команда, це ж можна сказати і про нинішнє "Динамо". Тому нам доведеться показати все, на що ми здатні, щоб пройти цього суперника ", - цитує Вормер dynamo.kiev.ua

"Брюгге" налаштований рішуче в матчах з "Динамо"

А півзахисник бельгійців Ханс Ванаку розповів про своє бачення стратегії майбутніх матчів.

"Вдома ми повинні обіграти" Динамо "і забезпечити собі хорошу стартову позицію, а потім завершити розпочате вже в матчі-відповіді в Україні", - зазначив півзахисник "Брюгге".

Нагадаємо, що перший матч кваліфікації ЛЧ між командами "Брюгге" – "Динамо" відбудеться в Бельгії 6 або 7 серпня, повторна гра пройде на НСК "Олімпійський" в Києві 13 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" почне єврокубки матчами проти "Брюгге", з яким зустрінеться в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Незважаючи на те, що "динамівці" раніше ніколи не грали з цим клубом, сам "Брюгге" дуже часто переплітався з українським футболом і є найвідомішою бельгійською командою для нашого вболівальника.

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