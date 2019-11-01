"Не буду називати прізвищ": Суркіс висловився про слабкість "Динамо" після перемоги над "Шахтарем"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, незважаючи на перемогу своєї команди в 1/8 фіналу Кубка України над "Шахтарем", назвав слабкі місця колективу Олексія Михайличенка.

При цьому він висловив упевненість на те, що успіх у грі з "гірниками" стане далеко не останнім у сезоні.

"Я перебуваю всередині процесу, тому я знаю, що відбувається. Треба дати час Михайличенку підготувати команду. В який футбол він хоче грати, ми вже, напевно, бачимо. Є, звичайно, проблеми – не називатиму прізвищ – як футболісти, які не виконують того, що хоче головний тренер. У силу своїх технічних чи фізичних можливостей. Сподіваюся, це не буде одна гра, яку ми будемо довго згадувати", – сказав Суркіс в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" встановило історичний рекорд у матчі з "Шахтарем" у Кубку України.

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