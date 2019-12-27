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27 грудня • оновлено в 21:59
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"Не бачу": Бесєдін, який попався на допінгу, висловився про конкурентів у "Динамо"

1.5т
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Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін, який потрапив у допінговий скандал, не бачить у своїх конкурентів за місце в основному складі команди якихось особливих якостей.

За словами футболіста, іспанця Франа Соля і люксембуржця Жерсона Родрігеса він не вважає своїми друзями.

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Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФК "Динамо" Київ

"У нас нормальні, робочі взаємини. Не скажу, що ми друзі. Просто добре спілкуємося. Між нами здорова конкуренція, тому жодних проблем. Я дивлюся на гру багатьох нападників і хочу переймати у них найкраще. Наприклад, коли в команді були Мораес і Мбокані, у них, дійсно, можна було чомусь навчитися, адже це досвідчені футболісти, які багато де грали. А що стосується конкретно Родрігеса та Соля, при всій до них повазі, я не бачу, які якості у них можна було б запозичити для себе, які допомогли б у майбутньому", – сказав Бесєдін в інтерв'ю клубному журналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Бесєдін був відсторонений від футболу на 30 днів після того, як його допінг-проба дала позитивний результат.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
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