"Не бачу": Бесєдін, який попався на допінгу, висловився про конкурентів у "Динамо"

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін, який потрапив у допінговий скандал, не бачить у своїх конкурентів за місце в основному складі команди якихось особливих якостей.

За словами футболіста, іспанця Франа Соля і люксембуржця Жерсона Родрігеса він не вважає своїми друзями.

Артем Бесєдін ФК "Динамо" Київ

"У нас нормальні, робочі взаємини. Не скажу, що ми друзі. Просто добре спілкуємося. Між нами здорова конкуренція, тому жодних проблем. Я дивлюся на гру багатьох нападників і хочу переймати у них найкраще. Наприклад, коли в команді були Мораес і Мбокані, у них, дійсно, можна було чомусь навчитися, адже це досвідчені футболісти, які багато де грали. А що стосується конкретно Родрігеса та Соля, при всій до них повазі, я не бачу, які якості у них можна було б запозичити для себе, які допомогли б у майбутньому", – сказав Бесєдін в інтерв'ю клубному журналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Бесєдін був відсторонений від футболу на 30 днів після того, як його допінг-проба дала позитивний результат.

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