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Названо ще двох кандидатів на пост тренера "Динамо"

2.8т Читати матеріал російською

Керівництво "Динамо" розглядає як кандидатів на пост головного тренера колишнього гравця клубу Юрія Калитвинцева й екс-наставника луганської "Зорі" Юрія Вернидуба.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Sportarena. Відзначимо, що раніше ЗМІ називали серед претендентів на заміну Олександру Хацкевичу також Олександра Заварова й Олексія Михайличенка.

Цікаво, що Юрій Вернидуб – поки єдиний, хто прокоментував можливість роботи в "Динамо".

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб

facebook.com/FCZoryaLuhansk

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Рішення має бути ухвалено протягом двох днів, які як вихідні отримала команда після матчу з "Брюгге". Причому новий наставник "Динамо" буде призначений з приставкою тимчасового виконувача обов'язків до закінчення першої частини сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зі своєї посади був звільнений Олександр Хацкевич, під керівництвом якого кияни вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Особи
Юрій Вернидуб Юрій Калитвинцев
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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