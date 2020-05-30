Головна Новини
30 травня • оновлено в 19:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Названо прізвища футболістів, які захворіли на COVID-19 в "Карпатах"

881
Читати матеріал російською

В "Карпатах" тими, хто заразився на COVID-19, виявилися два захисника (Владислав Дубінчак і Андро Гіоргадзе), а також один воротар, повідомляє телеканал "Футбол 1".

ФК Карпати

ФК Карпати

ТК Футбол

Прізвище голкіпера не уточнюється. У першій команді львів'ян на позиції першого номера значаться три гравці – Олег Кудрик, Антон Каніболоцький і Володимир Маханьков.

Варто відзначити, що Дубінчак грає за львівський клуб на правах оренди з "Динамо", а Кудрик орендований у "Шахтаря",

Як повідомляв OBOZREVATEL, про масове зараження на коронавірус у львівському клубі стало відомо вранці, 30 травня.

Пізніше виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин звернувся до журналістів із закликом не нагнітати ситуацію вигадками і неперевіреною інформацією.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
Тег
ФК Карпати
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 204.

    Вилікувалися: 9311. Померли: 696.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
mousesports
VS
OG
Победа OG
1.87 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта с форой (-1)
1.66 Сделать ставку
Гамбург
VS
Вехен
Победа Гамбурга с форой (-1)
1.71 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Ислочь
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
1.91 Сделать ставку
Рух
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.86 Сделать ставку
Godsent
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.50 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
OG
Победа OG
2,31 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку