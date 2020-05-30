Названо прізвища футболістів, які захворіли на COVID-19 в "Карпатах"

В "Карпатах" тими, хто заразився на COVID-19, виявилися два захисника (Владислав Дубінчак і Андро Гіоргадзе), а також один воротар, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Прізвище голкіпера не уточнюється. У першій команді львів'ян на позиції першого номера значаться три гравці – Олег Кудрик, Антон Каніболоцький і Володимир Маханьков.

Варто відзначити, що Дубінчак грає за львівський клуб на правах оренди з "Динамо", а Кудрик орендований у "Шахтаря",

Як повідомляв OBOZREVATEL, про масове зараження на коронавірус у львівському клубі стало відомо вранці, 30 травня.

Пізніше виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин звернувся до журналістів із закликом не нагнітати ситуацію вигадками і неперевіреною інформацією.

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