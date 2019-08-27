Названо несподівану причину провалу трансферу Коноплянки до Туреччини

Лідер збірної України Євген Коноплянка не зміг завершити свій трансфер у стамбульський "Бешикташ" через позицію тренера турецького клубу.

Як пише видання Fotospor, "Шальке" домовився з "орлами" про умови переходу півзахисника, проте Абдуллах Авчі в останній момент заблокував підписання контракту з Євгеном.

За даними джерела, побоювання наставника "Бешикташа" були пов'язані зі статусом українського футболіста. Нібито Авчі вважав, що Коноплянка в будь-який момент зможе розірвати в односторонньому порядку угоду з клубом так, як це зробив нещодавно зоряний португалець Рікардо Куарежма.

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Водночас наш співвітчизник дав свою згоду на перехід, який повинен був обійтися туркам у 3,5 мільйона євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євгена Коноплянки виникли серйозні проблеми з кар'єрою після відмови "Бешикташа" від його трансферу.

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