Названо найдорожчого на сьогодні українського футболіста

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський вперше в своїй кар'єрі став найдорожчим українським футболістом після того, як обійшов Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті".

Згідно з даними порталу Transfermarkt, з квітня 2020 року гравець італійського клубу подорожчав на 10 млн євро. Тепер його вартість становить 21 млн євро. Олександр, навпаки, втратив у ціні – 20 млн євро замість 24 млн євро в квітні. На третьому місці перебуває півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який тепер коштує 19 млн євро.

Десятка найдорожчих українських футболістів виглядає наступним чином:

1. Руслан Малиновський ("Аталанта", 27 років) – було 11 млн євро – стало 21 млн євро;

2. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", 23 роки) – 24 млн євро – 20 млн євро;

3. Віктор Циганков ("Динамо" Київ, 22 роки) – 16 млн євро – 19 млн євро;

4. Віталій Миколенко ("Динамо" Київ, 21 рік) – 9 млн євро – 13 млн євро;

5. Роман Яремчук ("Гент", 24 роки) – 12 млн євро – 9,5 млн євро;

6. Микола Матвієнко ("Шахтар", 24 роки) – 4 млн євро – 9 млн євро;

7. Тарас Степаненко ("Шахтар", 31 рік) – 8 млн євро;

8. Ярослав Ракицький ("Зеніт", 31 рік) – 8 млн євро;

9. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", 30 років) – 9,5 млн євро – 7,5 млн євро;

10. Марлос ("Шахтар", 32 роки) – 8 млн євро – 7 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Барселони" Ліонель Мессі увійшов у трійку найбільш здешевілих футболістів 2020 року.