Названо найдорожчі футболісти ЧС-2018

Авторитетний портал sports2 4 представив 11 найдорожчих футболістів на своїх позиціях, які приїдуть до Росії на чемпіонат світу. Вартість гравців вказана за версією transfermarkt.

Давид Де Хеа, Іспанія

Воротар, 27 років

70 млн євро

Іспанець - найдорожчий воротар в світі. З кіперів стільки ж коштує тільки Ян Хмара, який грає у збірній Словенії і на ЧС не їде. Так що вибір в дрімтім очевидний.

Марсело, Бразилія

Лівий захисник, 30 років

60 млн євро

На цьому місці міг бути Давид Алаба, але для нього найяскравіша подія цього літа - перемогти в товариському матчі збірну Росії.

Матс Хуммельс, Німеччина

Центральний захисник, 29 років

60 млн євро

Основа збірної Німеччини і "Баварії", цим все сказано.

Рафаель Варан, Франція

Центральний захисник, 25 років

70 млн євро

Найдорожчий центральний захисник в світі. При цьому Варан - один з наймолодших центрбеків, які грають в основі європейських топ-клубів. Тільки його партнер по збірній Франції Умтіті на рік молодший.

Дані Карвахаль, Іспанія

Правий захисник, 26 років

60 млн євро

Захисник, який плакав у фіналі Ліги чемпіонів, боячись пропустити чемпіонат світу, все-таки їде в Росію. Карвахаль - найдорожчий правий латераль в світі. На другому місці Роберто з "Барси", який до складу збірної Іспанії взагалі не потрапив.

Тоні Кроос, Німеччина

Центральний півзахисник, 28 років

80 млн євро

Один з кращих центральних півзахисників теж грає за німців - не дивно. А ось за ним ціла черга з іспанців - Серхіо Бускетс, Коке, Сауль.

Поль Погба, Франція

Центральний півзахисник, 25 років

90 млн євро

Найдорожчий опорник в світі. Правда, тренер збірної Данії його не боїться. "Франція - нічого особливого. Погба грав проти" Манчестер Сіті "з біло-синіми волоссям. Може, проти нас пофарбується в червоно-білий. Він що, тільки про зачіски думає?" - запалив Оге Харейде.

Кевін де Брейне, Бельгія

Атакуючий півзахисник, 26 років

150 млн євро

Пауло Диба і Справі Аллі - обидва теж їдуть на ЧС - рівно в півтора рази дешевше бельгійської суперзірки. Де Брюйне - саме той, хто може вивести свою збірну з прихованих лідерів в справжні.

Неймар, Бразилія

Лівий нападник, 26 років

180 млн євро

Добре, що Неймар встиг відновитися до чемпіонату світу. Без нього наш ЧС втратив би дуже багато.

Ліонель Мессі, Аргентина

Правий нападник, 30 років

180 млн євро

Куди ж без Мессі. А ось для Роналду в цьому топі місця не знайшлося. За минулий сезон португалець втратив в ціні, так що transfermarkt оцінює Кріштіану всього в 100 млн євро.

Харрі Кейн, Англія

Нападник, 24 роки

150 млн євро

Топовий сезон топового бомбардира, в Англії поступився тільки скаженому Салах. Скоро Кейн може опинитися в "Реалі", але для цього мадридцям доведеться заплатити в два рази дорожче номіналу. Відпустити нападника куди-небудь "Тоттенхем" готовий лише за 300 мільйонів.

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