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8 вересня • оновлено в 11:52
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Названий наступний претендент на чемпіонський пояс Хабіба

6.5т Читати матеріал російською

Американський боєць змішаного стилю (ММА) Тоні Фергюсон отримає шанс поборотися за пояс Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

Глава промоушена Дейна Уайт заявив, що Фергюсон стане наступним суперником переможця бою між росіянином Хабібом Нурмагомедова (діючий чемпіон в цій категорії) і американцем Дастіном Пор'є (тимчасовий чемпіон).

"Якщо Тоні буде готовий, він отримає наступний титульний поєдинок", - підтвердив Уайт в інтерв'ю ESPN.

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У скільки бій Хабіб – Пор'є: точний час початку

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (27-0) 7 вересня проведе бій проти тимчасового володаря титулу Дастіна Пор'є (25-5, 1 NC). Поєдинок пройде в Абу-Дабі на UFC 242.

Напередодні Хабіб пішов на радикальний крок перед боєм з Пор'є

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Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон
Тег
Новини Росії
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