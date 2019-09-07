Названий наступний претендент на чемпіонський пояс Хабіба

Американський боєць змішаного стилю (ММА) Тоні Фергюсон отримає шанс поборотися за пояс Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі.

Тоні Фергюсон

Глава промоушена Дейна Уайт заявив, що Фергюсон стане наступним суперником переможця бою між росіянином Хабібом Нурмагомедова (діючий чемпіон в цій категорії) і американцем Дастіном Пор'є (тимчасовий чемпіон).

"Якщо Тоні буде готовий, він отримає наступний титульний поєдинок", - підтвердив Уайт в інтерв'ю ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (27-0) 7 вересня проведе бій проти тимчасового володаря титулу Дастіна Пор'є (25-5, 1 NC). Поєдинок пройде в Абу-Дабі на UFC 242.

Напередодні Хабіб пішов на радикальний крок перед боєм з Пор'є

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