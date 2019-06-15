Названа зарплата Коноплянки в новому клубі

Український футболіст німецького "Шальке" Євген Коноплянка після переходу в турецький "Фенербахче" заробить 2,7 мільйона євро в рік.
Євген Коноплянка
За інформацією Sporx, саме таку зарплату, з якої вже відняті податки, готовий платити українському хавбеку стамбульський клуб.
Варто відзначити, що "Фенербахче" за підсумками чемпіонату Туреччини посів шосте місце. Ця позиція не дозволить команді брати участь в єврокубках.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Коноплянка продовжить кар'єру в турецькому "Фенербахче". За інформацією Hurriyet.com.tr, півзахисник збірної України прийняв пропозицію "жовтих канарок" і підпише з ними контракт терміном на три роки.
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