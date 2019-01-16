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Названа зарплата іспанського супербомбардира в "Динамо"

1.3тЧитати матеріал російською

Іспанський форвард Франа Соль за умовами свого п'ятирічного контракту з "Динамо" отримуватиме в київському клубі 1 мільйон євро на рік.

За інформацією Voetbalzone, договір підписаний строком на 5 років і порівняно зі своєю колишньою командою оклад нападника збільшився у 8 разів. У "Віллем II" 26-річний іспанець заробляв 120 тисяч євро.

Фран Соль

Фран Соль

Віллем II

Новини
Іспанського форварда відмовилися відпускати в "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Віллем II" зумів домогтися від київського "Динамо" підвищення пропозиції по трансферу Соля.

Другий у нинішньому сезоні бомбардир чемпіонату Нідерландів перейде в український клуб за 3,5 мільйона євро. Офіційно про трансфер буде оголошено найближчим часом.

Зазначимо, що в 2018 році Соль відзначився 17 разів у 20 матчах за "Віллем II".

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Тема
Трансфери
Особа
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Київ
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